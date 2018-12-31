МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно

, 10:00 Срочная новость 580

Угроза обвала части здания, в котором накануне произошел хлопок газа, несет серьезную опасность для спасателей.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 27

Глава МЧС России Евгений Зиничев во вторник, 1 января, заявил журналистам, что продолжать разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске Челябинской области невозможно. Появилась «реальная угроза обвала части здания», которая несет серьезную опасность для спасателей. На ее устранение уйдет не менее суток. Передает ТАСС.

В настоящее время оцепление вокруг дома планируется расширить еще на 40 метров. Также Зиничев добавил, что Минстрой предложил начать демонтаж верхних этажей.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа СК РФ. Как заявил представитель ведомства, найдено большое количество паспортов пострадавших. Отмечается, что никаких затруднений у тех, кто в результате ЧП потерял свои документы не будет.

К настоящему времени, найдены тела восьми погибших в результате хлопка газа в подъезде многоквартирного жилого дома в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, который произошел в шесть утра по местному времени 31 декабря. Пятеро из них опознаны. Работа спасателей временно приостановлена для демонтажа уцелевшей стены подъезда.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 27
1 янв
Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске
1 янв
Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания
1 янв
Тела пяти человек опознаны после взрыва газа в доме в Магнитогорске
1 янв
Видео: В Магнитогорске продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне ЧС
31 дек
Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы
31 дек
МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь
31 дек
Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске
31 дек
Семь детей могут находиться под завалами после взрыва в Магнитогорске
31 дек
Видео: Путин прибыл на место обрушения подъезда в Магнитогорске
31 дек
Видео: Путин проводит совещание в оперативном штабе в Магнитогорске

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:02
Видео: более восьми часов не могут спасти застрявших на аттракционе во Франции
10:48
Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске
10:34
Ющенко обвинил Киев в насильственном возврате украинцев в XVII век
10:14
28 тысяч рублей мелочью заплатил за телевизор житель Кузбасса — Видео
10:00
МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно
9:48
Регина Дубовицкая всерьез задумалась о пластике
9:33
Среди семи погибших в пожаре в Оренбургской области трое детей
9:08
Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания
8:51
Молодежная сборная России по хоккею обыграла канадцев
8:34
В Новой Москве обнаружили тело отца Дмитрия Бикбаева
8:13
Семь человек погибли при пожаре в Оренбургской области
8:00
Около двух миллионов человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке встретить Новый год
7:43
Рок-группа «Ночные снайперы» сменила название
7:25
Эксперты назвали главный российский фильм 2018 года
7:09
Тела пяти человек опознаны после взрыва газа в доме в Магнитогорске
6:43
«Будут сидеть»: Петербургский комментатор о будущем Кокорина и Мамаева
6:18
«Фейерверки, сто процентов»: Очевидец о крупном пожаре в московском паркинге
5:59
Главу МИД Украины расстроили советские фильмы, когда он готовил майонез
5:42
Канадские диетологи: Жирная пища продлевает жизнь
5:16
В Москве полыхает многоярусный паркинг — видео с места

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске

сегодня

Видео: В Магнитогорске продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне ЧС

31.12.2018

Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы

31.12.2018

МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь

31.12.2018

Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске

31.12.2018

Семь детей могут находиться под завалами после взрыва в Магнитогорске

31.12.2018

Видео: Путин прибыл на место обрушения подъезда в Магнитогорске

31.12.2018

Видео: Путин проводит совещание в оперативном штабе в Магнитогорске

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама