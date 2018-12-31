МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно

Глава МЧС России Евгений Зиничев во вторник, 1 января, заявил журналистам, что продолжать разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске Челябинской области невозможно. Появилась «реальная угроза обвала части здания», которая несет серьезную опасность для спасателей. На ее устранение уйдет не менее суток. Передает ТАСС.

В настоящее время оцепление вокруг дома планируется расширить еще на 40 метров. Также Зиничев добавил, что Минстрой предложил начать демонтаж верхних этажей.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа СК РФ. Как заявил представитель ведомства, найдено большое количество паспортов пострадавших. Отмечается, что никаких затруднений у тех, кто в результате ЧП потерял свои документы не будет.

К настоящему времени, найдены тела восьми погибших в результате хлопка газа в подъезде многоквартирного жилого дома в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, который произошел в шесть утра по местному времени 31 декабря. Пятеро из них опознаны. Работа спасателей временно приостановлена для демонтажа уцелевшей стены подъезда.