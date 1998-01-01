Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого многоквартирного дома в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа, который произошел около 6 часов утра по местному времени 31 декабря, продолжались всю новогоднюю ночь, несмотря на угрозу дальнейшего обрушения здания, сообщают в МЧС. Спасатели посменно продолжают разбирать завалы.

По уточненной информации, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 12 человек. Семь из них погибли, пятерых удалось спасти. Среди погибших детей нет. Проводится поиски еще 37 человек, проживавших в рухнувшей части дома.

На месте трагедии работают от РСЧС 955 человек и 230 единиц техники, от МЧС России — 518 человек и 74 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжают работать психологи, а также телефон «горячей линии»: 8-351-239-99-99.

Также сообщается, что утраченные российские паспорта людям восстановят в течение двух-трех часов с момента обращения. Паспортный стол 1 января 2019 года будет работать с 9 часов утра. Людям не придется оплачивать госпошлину.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что тела пяти человек опознаны после взрыва газа в доме в Магнитогорске.