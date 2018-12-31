Едва сдерживая слезы: папа спасенного в Магнитогорске младенца о его состоянии

, 16:39 Эксклюзивное интервью 786

Одиннадцатимесячного мальчика достали днем 1 января из-под обломков жилого дома. Ребенок пролежал под грудой железа и бетона 35 часов.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Московец; Пятый канал

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Взрыв в Магнитогорске 33

Папа младенца, спасенного из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске, не смог скрыть своих эмоций, разговаривая с журналистом Пятого канала. Мужчина с дрожью в голосе рассказал о том, как обстоят дела у маленького Вани на данный момент.

Чудом переживший обрушение целого подъезда многоквартирного дома 31 декабря малыш сейчас находится в реанимации. За его жизнь и здоровье борются врачи — у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени. За время, проведенное внутри завала, Ваня сильно обморозил ручки и ножки, получил общее переохлаждение.

Отец мальчика, Евгений Фокин, практически не может говорить — от пережитых эмоций он буквально готов заплакать. Переживания родителя усиливает и то, что пока он так и не увидел своего чудом спасенного малыша.

— Мы еще у него не были, его обследуют только. Нет, еще мы его не видели, — рассказывает Евгений, едва сдерживая слезы.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова распорядилась направить в больницу к мальчику команду лучших детских специалистов — помогать Ване бороться за жизнь будут лучшие в стране анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи и специалисты Федерального медико-биологического агентства. Как только это станет возможным, малыша экстренно доставят в центр детской хирургии и травматологии в Москву.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что из-под завалов в Магнитогорске чудом спасли одиннадцатимесячного малыша. Крохотный Ваня спал в детской кроватке, когда подъезд многоквартирного дома рухнул на землю. Специалисты отмечают, что именно это спасло малыша. Кроме того, мальчик был тепло укутан, а место обрушения всю ночь обогревали тепловыми пушками.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 33
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