Настоящее чудо: видео спасения малыша из-под завалов в Магнитогорске

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Разбор завалов был ранее приостановлен в связи с опасностью обвала крупной части здания. Но какая-то часть спасателей продолжила частичную работу на месте и услышала плач.

Фото, видео: Пятый канал, МЧС России

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 32

МЧС России опубликовало по настоящему фантастические кадры спасения малыша из-под завалов в Магнитогорске, где накануне (более, чем сутки назад) произошел хлопок газа с последующим обрушением подъезда десятиэтажного дома.

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— На месте обрушения в Магнитогорске найден выживший. Ребенок возрастом до одного года (информация о возрасте уточняется). Направлен в лечебное учреждение, диагноз неизвестен. Ребенка обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей и моментально была организована масштабная операция, — заявили в пресс-службе ведомства.

В спасении малышки были задействованы десятки специалистов. Сначала место обследовали кинологи, но не подтвердили нахождение там человека. Но спасатели не останавливались и не теряли надежду.

— Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду. И чудо произошло — в руках мужественных спасателей появился малыш. Моментально на своих крепких мужских руках девочку донесли до кареты «скорой помощи», которая умчалась в ближайшее лечебное учреждение. На глазах уже видавших виды спасателей наворачивались слезы… Пожелаем ему излечения и выздоровления, — подчеркнули в МЧС.

Установлена личность найденного малыша — это Иван Фокин. Его мама и трехлетний брат смогли выбраться самостоятельно, но до малыша женщина уже добраться самостоятельно не смогла. В списках малыш проходил, как оставленный в кроватке. Именно это, как оказалось и спасло ему жизнь, а именно конструкции кровати и теплое одеяло.

Сейчас малыш передан детским реаниматологам. Врачи дают положительный прогноз его состояния здоровья, хотя у ребенка диагностировано обморожение и черепно-мозговая травма.

Трагедия в Магнитогорске Челябинской области произошла в шесть утра 31 декабря. Предположительно, хлопок газа на втором этаже многоквартирного дома привел к обрушению всего подъезда. В первые же минуты из-под завалов достали четверых пострадавших, включая 13-летнего подростка. Остальных медики осмотрели на месте. Позднее одному из них все же потребовалась госпитализация. До сих пор не установлена связь с 37 жильцами обрушившегося подъезда. Восемь человек погибли, из них опознаны пятеро.

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