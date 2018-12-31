Весь день жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу

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В среду, 2 января, жители региона почтят память тех, чьи жизни оборвались после обрушения многоквартирного дома накануне Нового года.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @magnitkacity

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 35

В Челябинской области среда, 2 января, объявлена днем траура. Жители региона почтят память погибших во время обрушения подъезда многоквартирного дома. Секция здания рухнула ранним утром 31 декабря.

С первых часов после трагедии жители ближайших домов организовали стихийные мемориалы. Даже сейчас, больше суток спустя, магнитогорцы продолжают нести к завалам цветы и игрушки.

Пятый канал

— Просто невозможно пережить все это. Очень жалко людей. Праздничные дни. Люди готовились, стремились к чему-то, стремились жить — а тут такая трагедия. Никто не может остаться безучастным, — рассказывают те, кто приходит выразить свои соболезнования.

Панихиды по жертвам трагедии пройдут 1 и 2 января в храмах Челябинской епархии. К настоящему времени известно о восьми погибших, еще 37 жителей рухнувшего подъезда так и не вышли на связь. Священнослужители обещают оказать «духовную поддержку и помощь» всем, кто сейчас в ней нуждается.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал о том, что взрыв бытового газа привел к обрушению целого подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Трагедия произошла накануне праздника — утром 31 декабря.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 35
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