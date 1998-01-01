За спасенным из-под завалов в Магнитогорске малышом прибыл спецборт из Москвы

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11-месячного Ваню Фомина медики решили передать для дальнейшего лечения столичным специалистам.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 36

Спецборт ФМБА с 11-месячным Ваней Фоминым во вторник, 1 января, вылетел из Магнитогорска в Москву для продолжения лечения спасенного из-под завалов обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса.

«Эмоции захлестывают»: родители спасенного малыша рассказали о происходившем

Как сообщалось ранее, малыш провел в ужасающих условиях 35 часов. Врачи диагностировали его состояние, как крайне тяжелое, поэтому было принято решение направить его в ведущий центр детской хирургии и травматологии в Москве. У малыша - закрытая черепно-мозговая травма, обморожение, серьезные травмы конечностей, но медики дают достаточно положительные прогнозы.

Как рассказала дежурный врач-хирург детской больницы Магнитогорска Виктория Бойко, ребенок при поступлении находился в сознании в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппаратам дыхания. Медики ждут бригаду столичных специалистов для транспортировки в Москву.

Пятый канал

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что спасатели достали из-под завалов одиннадцатимесячного мальчика. Ребенок больше суток пролежал под обломками подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря. Кадры спасения малыша шокировали видавших виды спасателей и журналистов. Все назвали произошедшее настоящим Новогодним чудом.

За спасенным из-под завалов в Магнитогорске малышом прибыл спецборт из Москвы

1/3

Пятый канал

2/3

Пятый канал

3/3

Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 36
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