За спасенным из-под завалов в Магнитогорске малышом прибыл спецборт из Москвы

Спецборт ФМБА с 11-месячным Ваней Фоминым во вторник, 1 января, вылетел из Магнитогорска в Москву для продолжения лечения спасенного из-под завалов обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса.

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Как сообщалось ранее, малыш провел в ужасающих условиях 35 часов. Врачи диагностировали его состояние, как крайне тяжелое, поэтому было принято решение направить его в ведущий центр детской хирургии и травматологии в Москве. У малыша - закрытая черепно-мозговая травма, обморожение, серьезные травмы конечностей, но медики дают достаточно положительные прогнозы.

Как рассказала дежурный врач-хирург детской больницы Магнитогорска Виктория Бойко, ребенок при поступлении находился в сознании в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппаратам дыхания. Медики ждут бригаду столичных специалистов для транспортировки в Москву.

Пятый канал