Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за спасение младенца в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС России подполковника Петра Гриценко и капитана Андрея Вальмана за спасение 11-месячного малыша, которого днем 1 января извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске.
В пресс-службе российского лидера сообщили, что
Ранее Пятый канал сообщал о том, что
Кадры спасения малыша шокировали видавших виды спасателей и журналистов. Все назвали произошедшее настоящим новогодним чудом. Позже спецборт ФМБА с 11-месячным малышом вылетел из Магнитогорска в Москву для продолжения лечения.