Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за спасение младенца в Магнитогорске

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Спасатели достали из-под завалов 11-месячного мальчика. Ребенок больше суток пролежал под обломками подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 38

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС России подполковника Петра Гриценко и капитана Андрея Вальмана за спасение 11-месячного малыша, которого днем 1 января извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

В пресс-службе российского лидера сообщили, что Путин лично поблагодарил спасателей за самоотверженную работу на месте обрушения подъезда многоквартирного дома и попросил передать слова признательности всем членам группы спасателей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что спасатели достали из-под завалов 11-месячного мальчика Ваню Фомина. Ребенок больше суток пролежал под обломками подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря.

Кадры спасения малыша шокировали видавших виды спасателей и журналистов. Все назвали произошедшее настоящим новогодним чудом. Позже спецборт ФМБА с 11-месячным малышом вылетел из Магнитогорска в Москву для продолжения лечения.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 38
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