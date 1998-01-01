Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за спасение младенца в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС России подполковника Петра Гриценко и капитана Андрея Вальмана за спасение 11-месячного малыша, которого днем 1 января извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

В пресс-службе российского лидера сообщили, что Путин лично поблагодарил спасателей за самоотверженную работу на месте обрушения подъезда многоквартирного дома и попросил передать слова признательности всем членам группы спасателей .

Ранее Пятый канал сообщал о том, что спасатели достали из-под завалов 11-месячного мальчика Ваню Фомина. Ребенок больше суток пролежал под обломками подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря.

Кадры спасения малыша шокировали видавших виды спасателей и журналистов. Все назвали произошедшее настоящим новогодним чудом. Позже спецборт ФМБА с 11-месячным малышом вылетел из Магнитогорска в Москву для продолжения лечения.