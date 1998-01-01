Бастрыкин скорректировал план расследования взрыва в Магнитогорске

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Причины произошедшей трагедии изучают более ста следователей и криминалистов из Москвы и Челябинска.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 39

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который прибыл в Магнитогорск накануне после обрушения части жилого дома из-за взрыва газа, провел ряд совещаний, где, в частности, обратил внимание на работу управляющей компании и газовой службы.

— Вы уверены, что эта компания все сделала в этом случае и в других случаях, в соседних домах все нормально? — сказал Бастрыкин на совещании. — Вы знаете, как у нас в стране в целом обстоит с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается очень часто в ремонте. Сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя было зайти? Ну ладно, летом в отпусках люди, а потом-то — октябрь, ноябрь, декабрь.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Бастрыкин скорректировал план расследования трагедии в Магнитогорске и поручил отработать все версии произошедшего.

Кроме того, на месте работает усиленная группа из более сотни следователей и криминалистов центрального аппарата и челябинского управления СКР, передает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что взрыв бытового газа привел к обрушению целого подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Трагедия произошла накануне праздника — утром 31 декабря.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 39
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