Бастрыкин скорректировал план расследования взрыва в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который прибыл в Магнитогорск накануне после обрушения части жилого дома из-за взрыва газа, провел ряд совещаний, где, в частности, обратил внимание на работу управляющей компании и газовой службы.

— Вы уверены, что эта компания все сделала в этом случае и в других случаях, в соседних домах все нормально? — сказал Бастрыкин на совещании. — Вы знаете, как у нас в стране в целом обстоит с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается очень часто в ремонте. Сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя было зайти? Ну ладно, летом в отпусках люди, а потом-то — октябрь, ноябрь, декабрь.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Бастрыкин скорректировал план расследования трагедии в Магнитогорске и поручил отработать все версии произошедшего.

Кроме того, на месте работает усиленная группа из более сотни следователей и криминалистов центрального аппарата и челябинского управления СКР, передает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что взрыв бытового газа привел к обрушению целого подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Трагедия произошла накануне праздника — утром 31 декабря.