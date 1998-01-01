Бастрыкин скорректировал план расследования взрыва в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который прибыл в Магнитогорск накануне после обрушения части жилого дома из-за взрыва газа, провел ряд совещаний, где, в частности, обратил внимание на работу управляющей компании и газовой службы.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Бастрыкин скорректировал план расследования трагедии в Магнитогорске и поручил отработать все версии произошедшего.
Кроме того, на месте работает усиленная группа из более сотни следователей и криминалистов центрального аппарата и челябинского управления СКР, передает ТАСС.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что взрыв бытового газа привел к обрушению целого подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Трагедия произошла накануне праздника — утром 31 декабря.