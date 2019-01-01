Спецборт ФМБА доставил 11-месячного малыша из Магнитогорска в Москву

11-месячного Ваню Фомина, которого спасатели достали из-под завалов рухнувшего в результате взрыва газа подъезда в Магнитогорске, доставили спецбортом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москву для дальнейшего лечения. Малыш провел на морозе под завалами 35 часов.

Врачи диагностировали его состояние, как крайне тяжелое, поэтому было принято решение направить его в ведущий центр детской хирургии и травматологии в Москве. У малыша — закрытая черепно-мозговая травма, обморожение, серьезные травмы конечностей, но медики дают достаточно положительные прогнозы.

Младенца в самолете сопровождали специалисты ФМБА, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, где уже ожидает автомобиль реанимации. Отмечается, что перелет в 2,5 часа малыш перенес удовлетворительно. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее Пятый канал публиковал кадры невероятного спасения малыша из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске 31 декабря подъезда жилого многоквартирного дома.