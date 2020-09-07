Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 33

Российский боец ММА победил ирландца в 2018 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin, iz.ru

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229

Российский боец смешанных единоборств, обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с МИЦ «Известия» оценил вероятность того, что когда-нибудь состоится его реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди — претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О нем (о Макгрегоре - Прим.ред.) я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят — медиа и так далее — меня совсем не волнует. Я доказал, что, как конкурент внутри клетки, он никакого сопротивления мне оказать не смог», — сказал Нурмагомедов.

Не так давно на пресс-конференции боец признался, что задумывается о завершении карьеры. Сегодня он заявил — если примет такое решение, оно будет окончательным и бесповоротным. Хотя известно, что многие бойцы после завершения карьеры не раз возвращались на октагон. Конор Макгрегор уходил трижды.

«Процентов 90 атлетов, которые завершают карьеры, — возвращаются. Какие-то моменты могут быть, но я думаю, что если я завершу, то завершу. И если даже что-то будет (выступления после объявления о завершении карьеры - Прим.ред.), то это будут какие-то показательные выступления. После завершения во второй раз подняться на Олимп, конечно, будет невозможно. Но какие-то моменты не исключаю… Но если в UFC завершу, то 100% больше не вернусь в UFC», — заявил Хабиб Нурмагомедов.

Единственным боксером, с которым хотел бы встретиться на ринге боец ММА, остается непобежденный американский боксер-профессионал Флойд Мейвзер, заметил спортсмен.

«Скорее всего, единственный. А нужен ли он мне… Думаю, заработать деньжат можно было бы с ним. Но я бы, так скажем, не хотел продавать свое наследие за миллионы долларов. Я понимаю, что по правилам бокса одолеть Мейвезера очень тяжело. Как такого интереса в этом бое у меня нет. Если появится желание заработать деньги — можно будет. А выходить против кого-то еще (по правилам бокса - Прим.ред.) — смысла нет», — заключил Нурмагомедов.

Ближайший бой, которого ожидают с нетерпением фанаты бойца, состоится 24 октября. Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с Джастином Гэтжи из США . Американец имеет статус временного чемпиона UFC в легком весе. В мае этого года он победил своего земляка Тони Фергюсона техническим нокаутом. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем мечтает сразиться Хабиб Нурмагомедов в 2021 году.

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