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Макгрегор мечтает о реванше с Нурмагомедовым

, 6:21 Эфирная новость 29

Ирландец объявил во время своей пресс-конференции в Киеве, что хотел бы еще раз встретиться в октагоне с действующим чемпионом UFC.

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Фото, видео: Twitter @TheNotoriousMMA, 5-tv.ru

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор хочет провести еще один поединок с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Выступая в Киеве перед журналистами и поклонниками, Макгрегор признался, что просто мечтает о реванше.

«О да! О да! Месть! Возмездие! Мы сделаем это, да!» — сказал Макгрегор.

Также Макгрегор признался, что проанализировал свое поражение в бою с Нурмагомедовым год назад, сделал выводы и разработал новую тактику.

Правда, пока о новом поединке официально не объявлено, но уже сегодня ирландский боец отправится в Москву.

А вот среди возможных арен для будущего боя Нурмагомедова рассматривается, в том числе домашний стадион «Зенита» в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter.

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