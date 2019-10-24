Макгрегор мечтает о реванше с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор хочет провести еще один поединок с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Выступая в Киеве перед журналистами и поклонниками, Макгрегор признался, что просто мечтает о реванше.

«О да! О да! Месть! Возмездие! Мы сделаем это, да!» — сказал Макгрегор.

Также Макгрегор признался, что проанализировал свое поражение в бою с Нурмагомедовым год назад, сделал выводы и разработал новую тактику.

Правда, пока о новом поединке официально не объявлено, но уже сегодня ирландский боец отправится в Москву.

А вот среди возможных арен для будущего боя Нурмагомедова рассматривается, в том числе домашний стадион «Зенита» в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter.