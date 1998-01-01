Прямая трансляция из Магнитогорска: последние данные на 2 января 2019 года

По последним данным МЧС на 11 утра среды, 2 января, в результате обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске погибли 16 человек, включая одного ребенка. Еще шесть спасено — 11-месячный Иван Фокин находится в столичной больнице травмотологии имени Рошаля. Остальные пять человек, включая 13-летнего подростка, в больницах Магнитогорска. Поиски не менее 25 человек продолжаются.

Разбор завалов продолжается. Известно, что к работе подключили различную спецтехнику, включая гидроножницы.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела пресс-конференцию, в которой рассказала о состоянии здоровья спасенного, спустя 35 часов после обрушения, 11-месячного Ивана Фокина. Министр поблагодарила медиков и отметила их безотверженную работу. Особо она подчеркнула, что все искренне надеются восстановить малыша без последствий — сейчас важно, чтобы «не развилась гангрена правой ножки и стопы».

— Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но стабильное, — успокоила министр.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Леонид Рошаль сообщил, что для спасения малыша есть все необходимы аппараты и медикаменты. В ближайшее время ребенку не планируется проведение каких-либо операций, его необходимо вывести из состояния обморожения. Рядом с малышом постоянно находится его мама, которая также является медицинским работником.

— Никаких операций пока не будет, его надо вывести из тяжелого состояния… Сейчас главное не суетиться, — заявил Рошаль.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проводит личную встречу с жителями пострадавшего дома.