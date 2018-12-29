Грядущие проблемы в США упразднят либерализм в мировой экономике

Американская экономика столкнется с очередным кризисом в 2019 году. На это указывают все больше и больше признаков. Об этом пишет на страницах Le Figaro французский экономист Давид Кайла.

Односторонние действия Дональда Трампа уже парализуют систему управления мировой экономикой, основанную на многостороннем сотрудничестве. А значит, грядущие проблемы в США грозят окончательно упразднить разработанные либеральными экономистами правила, заменив их «правом сильного».

Как считает французский экономист, существует несколько причин для беспокойства за американскую экономику в ближайшем будущем.

Первая — необычно долгий период экономического роста. 2018 год стал девятым годом подряд, когда экономика США демонстрировала рост. Как отмечает автор статьи, последний подобный цикл закончился в 2000 году взрывом «интернет-пузыря».

Еще один признак — непоследовательность администрации Дональда Трампа в экономических вопросах. Ярчайший пример: обещание поднять пошлины для европейских партнеров в одностороннем порядке, а затем отказ от этого намерения после получения уступок от противоположной стороны.

Давид Кайла называет экономическую политику Трампа не «протекционистской», а «меркантилистской».

— Его поведение показывает, что он больше бизнесмен, чем политик. Он стремится не регулировать, а добиваться конкретных уступок во благо собственным производителям, — поясняет Давид Кайла.

Возникающая при этом напряженность в экономических отношениях не может не беспокоить. В какой-то момент торговые партнеры США могут объединиться и ввести собственные санкции в отношении американских предприятий, предупреждает экономист.

Политика Трампа положила конец эпохе многостороннего сотрудничества, что не могло не затронуть международные организации, такие как ВТО, переживающая сегодня «тяжелейший экзистенциальный кризис». Односторонние решения главы Белого дома, вызывающие односторонние ответные действия со стороны партнеров США приводят к возникновению множества торговых споров, которые Орган по разрешению торговых споров ВТО уже не в состоянии регулировать.

— Миф о мировой экономике, организованной по коллективно разработанным правилам, изжил свой век, — утверждает Кайла.

Рождающийся сегодня миропорядок основывается уже не на правилах, а на «праве сильного», подталкивающего каждую страну к использованию экономических инструментов в собственных интересах. Этот переход означает, что политика снова обладает властью и способна действовать по собственному усмотрению.

— Политика, отодвинутая в сторону от экономики и рынков, чтобы дать дорогу власти экспертов, вдохновленных либеральными идеями, триумфально возвращается , — провозглашает автор статьи.

Это означает, что экономический кризис, с которым США столкнутся в 2019 году, ознаменует начало новой эпохи, в которой на смену международному регулированию придет множество суверенных экономических политик. И, как отмечает эксперт, Европейский союз с его чрезвычайно негибкой системой институтов, застрявшей в идеологии 80—90-х годов XX века, совершенно не готов, сообщает RT.

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