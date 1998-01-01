Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв

В Магнитогорске продолжает увеличиваться число жертв обрушения подъезда жилого многоквартирного дома. К 7 часам утра по московскому времени из-под завалов спасателям удалось извлечь тела 37 человек. Поиски еще четверых продолжаются. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на данные, озвучены представителями МЧС в оперативном штабе на месте трагедии в Челябинской области.

Около 23 часов по московскому времени 2 января из-под завалов были извлечены тела мужчины и женщины. В 22 часа спасатели нашли погибших женщину и двух детей. В 6 часов утра появилась информация еще о трех жертвах — это две женщины и мужчина. Около 7 часов утра был найден еще один погибший. Аварийно-спасательные работы не прекращаются уже четвертые сутки.

Также сообщается, что уже опознаны тела 22 погибших, в том числе троих детей.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел около 6 часов утра по местному времени 31 декабря. 2 января в Челябинской области был объявлен днем траура.

Ранее Пятый канал рассказывал удивительную историю спасения людей из обрушившегося подъезда в Магнитогорске.