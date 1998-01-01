Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв

, 7:12 274

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще нескольких человек, погибших при обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в результате взрыва бытового газа 31 декабря.

Фото: РИА Новости / Илья Московец

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 49

В Магнитогорске продолжает увеличиваться число жертв обрушения подъезда жилого многоквартирного дома. К 7 часам утра по московскому времени из-под завалов спасателям удалось извлечь тела 37 человек. Поиски еще четверых продолжаются. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на данные, озвучены представителями МЧС в оперативном штабе на месте трагедии в Челябинской области.

Около 23 часов по московскому времени 2 января из-под завалов были извлечены тела мужчины и женщины. В 22 часа спасатели нашли погибших женщину и двух детей. В 6 часов утра появилась информация еще о трех жертвах — это две женщины и мужчина. Около 7 часов утра был найден еще один погибший. Аварийно-спасательные работы не прекращаются уже четвертые сутки.

Также сообщается, что уже опознаны тела 22 погибших, в том числе троих детей.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел около 6 часов утра по местному времени 31 декабря. 2 января в Челябинской области был объявлен днем траура.

Ранее Пятый канал рассказывал удивительную историю спасения людей из обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 49
3 янв
Видео: Евгений Малкин поддержал родной Магнитогорск во время матча НХЛ
3 янв
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33
3 янв
«Выходили через окна»: Семья чудом спаслась во время трагедии в Магнитогорске
2 янв
«Чуйка сработала» — Житель Магнитогорска рассказал о своем спасении — Видео
2 янв
Список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске
2 янв
Главы иностранных государств выразили свои соболезнования народу России
2 янв
Текстовая трансляция из Магнитогорска: последние данные на 2 января 2019 года
2 янв
В Магнитогорске у стихийного мемориала пройдет литургия по погибшим
2 янв
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 11
1 янв
Бастрыкин скорректировал план расследования взрыва в Магнитогорске

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

7:57
Видео: Экс-участник группы Queen посвятил новую песню космическому зонду
7:41
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве сольной певицы
7:27
Грядущие проблемы в США упразднят либерализм в мировой экономике
7:12
Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв
6:59
«Идиот»: Станислав Садальский о критике митрополита в адрес «Иронии судьбы»
6:47
Самое милое видео: Венсан Кассель целует округлившийся живот беременной жены
6:32
Страшное ДТП в Подмосковье, унесшее 4 жизни — кадры с места происшествия
6:19
Видео: Евгений Малкин поддержал родной Магнитогорск во время матча НХЛ
5:59
Американский «шатдаун» привел к экологической катастрофе
5:38
Собчак заметили целующейся с режиссером Богомоловым на публике в новогоднюю ночь
5:17
«Беги, Бари, беги!»: Дочь Федосеевой-Шукшиной предрекла Алибасову уход из семьи
4:59
Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане
4:38
Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
4:18
На Украине отключили телеканал NewsOne из-за «популяризации России»
3:59
«С ним происходили жуткие вещи»: Звезды российской эстрады о Крисе Кельми
3:41
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33
3:18
Кардашьян и Уэст ждут четвертого ребенка от суррогатной матери
2:59
Пугающие кадры: Шторм обрушил набережную в Калининградской области
2:38
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
2:17
Ушел из жизни один из создателей легендарных мультфильмов Walt Disney

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«Выходили через окна»: Семья чудом спаслась во время трагедии в Магнитогорске

сегодня

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество