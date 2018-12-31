«Выходили через окна»: Семья чудом спаслась во время трагедии в Магнитогорске

Семья, проживавшая в одной из квартир рухнувшего в Магнитогорске подъезда, рассказала о том, как разворачивалась трагедия.

Татьяна и Алексей Поздняковы вспоминают, что ранним утром 31 декабря проснулись от сильного грохота — вместе с двумя дочерьми они находились дома. Глава семьи вышел в коридор и увидел, что по стене квартиры пошла трещина, а штукатурка осыпалась. Мужчина немедленно оповестил домочадцев, Поздняковы начали экстренные сборы.

— Начали собираться, одеваться — поняли, что что-то не то. Я пытался дверь открыть входную, ее подклинило. Когда открыл, тамбурную дверь вынесло, а там ничего нет — просто улица. Я аккуратно заглянул за угол — лифтовая шахта стоит, а тамбура напротив просто нет. Зашел домой, сказал чтобы быстро одевались, собирались — деньги, документы с собой, — рассказал Алексей.

Выбравшись из квартиры, семья встретила своих соседей. Татьяна сообщает, что люди были в абсолютной панике и не представляли, что делать. Тогда координацию спасающихся взял в свои руки Алексей.

— Я знал, как выходить — зашел к соседям на балкон, у них стекло разбил. Туда перебрался и начали выходить соседи. Восемь человек нас в тамбуре было. Я начал потихоньку туда всех. Мы через восьмой подъезд вышли на улицу. Я здесь страховал, там кто-то цеплялся, переступал, тут уже подтягивал. Младших за куртку сюда перетащил. А здесь бабушка с дедушкой в квартире, куда мы перешли, — вспоминает мужчина.

К моменту, когда семья благополучно выбралась из рушащегося подъезда, у дома уже стояли машины экстренных служб — скорой, полиции, пожарных. А в доме по-прежнему оставались люди.

— Когда посмотрели на свой подъезд — там ничего нет. Люди кричали — лестничного марша не было, выйти никак. С третьего этажа люди выходили на крышу магазина через окна, — рассказывают Поздняковы.

Взрыв бытового газа, повлекший за собой обрушение целой секции жилого многоквартирного дома, произошел в Магнитогорске утром 31 декабря. Сейчас известно о 32 погибших, поиски людей продолжаются — еще 9 человек до сих пор не вышли на связь.