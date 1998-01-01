Сборная России разделала словаков под орех и вышла в полуфинал МЧМ

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Российская «молодежка» обескуражила своих словацких визави буквально с первых минут встречи.

Фото: Twitter @mhl_rus

Молодежная сборная России, ведомая тренером, Валерием Брагиным, буквально разгромила соперников из Словакии и вышла в полуфинал чемпионата мира U-20, который проходит в Канаде. Об этом сообщается в Twitter «МХЛ — Лига сильных».

Российские игроки прямо с первых же минут матча заявили о своих победных амбициях — в первые пять с небольших минут в ворота словацкой команды влетело четыре безответные шайбы. Смена голкипера не помогла словакам — россияне продолжали «отгружать» своим соперникам гол за голом.

Дублем отметился капитан сборной Клим Костин.

Во втором периоде российские хоккеисты также продолжили доминировать. Словакам удалось отыграть только одну шайбу. А вот третьем игровом отрезке россияне явно сбавили темп, что позволило их соперникам отыграть еще две шайбы, но на итог встречи это не повлияло. Итоговый счет на табло — 8:3. Россия — в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как российские хоккеисты обыграли своих извечных принципиальных спорников — сборную Канады.

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