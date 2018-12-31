Жилой дом в Магнитогорске, где произошла трагедия, разделят

Десятиэтажный жилой дом в Магнитогорске, где ранним утром 31 декабря в результате хлопка бытового газа разрушился один из подъездов, планируют разделить на два здания, сообщает РИА Новости.

— Данный жилой дом в Магнитогорске планируется разделить на две части, два отдельных здания. Седьмого подъезда, где произошел взрыв бытового газа, уже нет, а он располагался над аркой, поэтому это возможно, — сказал пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Специалисты провели визуальный осмотр и техническое обследование здания. Выяснилось, что подъезды с первого по пятый и с девятого по двенадцатый безопасны для дальнейшего проживания.

Ранее Пятый канал сообщил, что найдены тела всех погибших в Магнитогорске.