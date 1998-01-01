МЧС: найдены тела всех погибших в Магнитогорске

МЧС России заявило о завершении поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске ранним утром 31 декабря 2018 года.

Число жертв трагедии составило 39 человек, из них — шесть детей, двенадцать мужчин и 21 женщина.

Об этом во время общения с журналистами в четверг, 3 января, первый заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Александр Чутриянов.

— Федеральная группировка МЧС завершает свою работу. 39-й погибший последний, — сообщил он.

Спасатели заверили, что под завалами точно никого нет.

За почти четверо суток в сложнейших условиях были спасены шесть человек, включая двоих детей.

Чутриянов поблагодарил город, жителей и волонтеров за поддержку спасателей. Для обеспечения их непрерывной работы была развернута полевая кухня, места для обогрева.

Хроника последних двух дней в материалах Пятого канала:

Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв

Текстовая трансляция из Магнитогорска: последние данные на 2 января 2019 года