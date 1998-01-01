В Краснодаре в пятницу, 4 января, пронеслась сильная гроза, шел град. Жители города опубликовали в сети видео с разгулом стихии.

— За десять секунд вся детская площадка белая стала. Падает град, — комментирует ролик пользователь.

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После того как небо прояснилось, взору краснодарцев предстала необычайно красивая двойная радуга.

— Две радуги полностью. Давно такого не видели. Красота

— Все ярче и ярче становится, по-моему. Офигенно вообще, — слышно за кадром.

Ранее Пятый канал сообщал, что полуостров Крым утонул в снегу, объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют метель, гололед и ветер до 20-25 метров в секунду.