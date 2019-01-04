Белый Крым: на полуострове снежный шторм, закрыты некоторые участки горных дорог

Крым утонул в снегу. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют метель, гололед и ветер до 20-25 метров в секунду. Дорожные службы расчищают сугробы, образовавшиеся ночью на трассах и ведут непрерывный мониторинг ситуации.

МЧС сообщает, что оперативная обстановка на территории республики стабильная, чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой не зафиксировано, спасательная техника готова к реагированию на любые происшествия, подготовлены передвижные пункты обогрева, которые при необходимости будут направлены на сложные участки дорог для оказания помощи автомобилистам. Кроме того, в круглосуточной готовности находятся группы психологического и медицинского обеспечения.

Оk @ВестникКрыма

Как сообщает РИА Новости, движение на горном участке дороги Соколиное — Ай-Петри — Учан-Су ограничено, пропускают только транспортные средства повышенной проходимости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел (@pavelaqva) 4 Янв 2019 в 4:42 PST

Тем временем жители Крыма и туристы выкладывают в сойсети фото и видео с не очень характерными для полуострова зимними пейзажами. Люди торопятся использовать редкую возможность покататься с на санках, слепить снеговиков и устремляются на природу целыми семьями.