Супруга Ивана Бортника рассказала о вероятной причине смерти артиста

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Народный артист России скончался поздно ночью 4 января.

Фото: www.globallookpress.com

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник ушел из жизни в возрасте 79 лет поздно ночью 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, озвученную женой артиста Татьяной Борзых. Она же озвучила вероятную причину смерти.

— Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб, — сказала супруга актера.

К слову, летом 2018 года у Ивана Бортника уже возникали проблемы со здоровьем. Так, 7 августа стало известно, что 79-летний артист попал в больницу, где его готовили к операции. Однако ее пришлось отложить по медицинским показаниям, поскольку у артиста был слишком низкий уровень гемоглобина.

Также в СМИ публиковалась информация о том, что Бортник был госпитализирован с подозрением на инфаркт и перелом шейки бедра. Однако эти данные не подтвердились. Затем стало известно, что артист отказался от госпитализации, несмотря на диагноз врачей — желудочно-кишечное кровотечение.

Иван Бортник был разноплановым актером, несколько десятилетий он играл в Театре на Таганке в Москве, а также снимался в различных советских и российских фильмах. Среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя».

Ранее Пятый канал публиковал интервью с другом Ивана Бортника, который первым сообщил о смерти артиста.

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