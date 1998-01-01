Найденный под завалами в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно

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Состояние мальчика улучшилось после четырех суток в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Фото: МЧС РФ

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 62

Спасенный в Магнитогорске 11-месячный Ваня Фокин перешел на самостоятельное дыхание. Медики оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

— Накануне мальчику провели экстубацию (извлекли трубку из дыхательных путей), после чего он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдение за его состоянием в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Пятый канал рассказывал, как младенец провел 35 часов на морозе под завалами жилого дома в Магнитогорске, прежде чем его нашли спасатели. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обморожение и серьезные повреждения конечностей. А невероятные кадры его спасения облетели весь мир.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 62
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