Туристы назвали Петербург лучшим городом для празднования Рождества

В рейтинге самых популярных рождественских направлений с большим отрывом победил Санкт-Петербург. Каждый третий россиянин предпочел провести праздник в этом городе. Об этом свидетельствуют данные опроса ТурСтата.

На втором месте оказалась Москва, которую назвали 20% респондентов. Еще 8% предпочли бы отправиться на Рождество в Сочи. Остальные города набрали в сумме 30%. Кроме того, каждый десятый указал, что хочет провести праздник за рубежом.

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