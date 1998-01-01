«За Промокашку, его любит весь мир!»: Светлана Крючкова об Иване Бортнике

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Один из последних таганковских актеров, друг Владимира Высоцкого, которому была посвящена песня «Письмо к другу, или Зарисовка о Париже», и очень скромный человек. Так говорит об ушедшем из жизни 4 января Иване Бортнике Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, которая снималась с ним в фильме Никиты Михалкова «Родня».

— Он как-то не лез, не пиарился, на глаза не лез никому, как-то скромно и тихо делал свое актерское дело. И делал его замечательно, абсолютно точно попадая в социальную группу, которую играл. Он мог сыграть и интеллигента любых годов, 30-х и каких угодно. Про Промокашку его я не говорю, это весь мир любит эту роль и его за эту роль, и этот фильм «Место встречи изменить нельзя»… Что можно сказать, приходит время, когда поколение начинает уходить один за другим. Жалко, очень жалко. Потому что они были люди с космическим внутренним содержанием, — сказала Крючкова в интервью Пятому каналу.

Актер Московского театра на Таганке, народный артист РФ Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. По словам его супруги Татьяны Борзых, вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны артиста состоятся 8 января на Котляковском кладбище в Москве.