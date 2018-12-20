Скандально известная подруга Аршавина прокомментировала его очередной развод

, 4:27 Фото 10

Казахская модель Ольга Семенова прославилась, когда пожаловалась в соцсетях на угрозы жены футболиста отрезать ей пальцы.

Фото: Instagram @olgagagauzka

Скандально знаменитая подруга экс-футболиста Андрея Аршавина модель и бизнес-леди из Казахстана Ольга Семенова прокомментировала новость о разводе спортсмена.

— Спасибо Аршавину за его легкую руку. Бросил прошлую жену — она стала знаменитой. Меня обнял — стала знаменитой. Ну, со второй там что-то непонятно, но тоже, видимо, неплохо устроилась. Рука у него легкая, с юмором я к этому отношусь, — сказала Семенова в интервью ФАН.

О разводе Андрея Аршавина с супругой Алисой стало известно 5 января после скандала вокруг громкой вечеринки, в ходе которой футболист катал девушек — как утверждают, легкого поведения — на лошадях, да еще и отказался платить за увеселение.

Ольга Семенова прославилась как участница другого скандала, разразившегося вокруг Андрея Аршавина в январе 2018 года. Тогда в интернете появилось видео, на котором футболист, игравший в то время за казахстанский ФК «Кайрат», обнимал за талию блондинку с пышными формами.

Блондинкой и оказалась Ольга Семенова, которая через несколько дней пожаловалась в соцсетях на угрозы со стороны жены Аршавина Алисы Казьминой — якобы та представлялась сотрудницей ФСБ и грозилась подбросить ей наркотики и отрезать пальцы.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

4:27
Скандально известная подруга Аршавина прокомментировала его очередной развод
3:56
Российская молодежная сборная по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира
3:31
Сотрудники университета в США обвинили муравьев в образовании парниковых газов
3:07
Видео: Врачи роддома в Ингушетии рассказали, кто заклеил пластырем рот младенцу
2:41
Отец Меган Маркл угрожает своей дочери и принцу Гарри
2:07
Фото: В жилом доме в Мариуполе прогремел мощный взрыв. Есть жертвы (18+)
1:56
Видео: В московском вузе рассказали, из-за чего подрались иностранные студенты
1:31
Стало известно, почему директор NASA отложил уже согласованный визит Рогозина
1:08
Песков прокомментировал появление парфюма с изображением Путина
0:54
Стало известно, где похоронят актера Владимира Дыховичного
0:32
Видео: В МВД Ингушетии проверяют информацию о ребенке, которому в роддоме заклеили рот
0:16
«За Промокашку, его любит весь мир!»: Светлана Крючкова об Иване Бортнике
23:45
Хакеры Anonymous обнародовали сведения об инциденте в Солсбери
23:23
«Тупые как пробка»: Норвежский спортсмен-грубиян оскорбил российских лыжников
23:02
«Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы»: Милонов зачитал рэп и снял клип
22:50
Крупный пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО
22:35
Фигуристка Евгения Медведева дебютирует в канадском фильме
22:20
Гарик Харламов и Кристина Асмус признались в любви к своей «принцессе»
21:50
«Я не машина» — победитель «Голоса» о критике своего творчества
21:24
В Дубае затонула яхта с россиянами за 1,5 миллиона евро — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20.12.2018

Замешанная в скандале с женой Аршавина модель рассказала об экс-футболисте

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама