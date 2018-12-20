Скандально известная подруга Аршавина прокомментировала его очередной развод

Скандально знаменитая подруга экс-футболиста Андрея Аршавина модель и бизнес-леди из Казахстана Ольга Семенова прокомментировала новость о разводе спортсмена.

— Спасибо Аршавину за его легкую руку. Бросил прошлую жену — она стала знаменитой. Меня обнял — стала знаменитой. Ну, со второй там что-то непонятно, но тоже, видимо, неплохо устроилась. Рука у него легкая, с юмором я к этому отношусь, — сказала Семенова в интервью ФАН.

О разводе Андрея Аршавина с супругой Алисой стало известно 5 января после скандала вокруг громкой вечеринки, в ходе которой футболист катал девушек — как утверждают, легкого поведения — на лошадях, да еще и отказался платить за увеселение.

Ольга Семенова прославилась как участница другого скандала, разразившегося вокруг Андрея Аршавина в январе 2018 года. Тогда в интернете появилось видео, на котором футболист, игравший в то время за казахстанский ФК «Кайрат», обнимал за талию блондинку с пышными формами.

Блондинкой и оказалась Ольга Семенова, которая через несколько дней пожаловалась в соцсетях на угрозы со стороны жены Аршавина Алисы Казьминой — якобы та представлялась сотрудницей ФСБ и грозилась подбросить ей наркотики и отрезать пальцы.