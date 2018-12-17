Предсказания таролога сбылись: Аршавин развелся с женой

Таролог Марианна Абравитова незадолго до наступающего Нового 2019 года сделала предсказание, что брак Андрея и Алисы Аршавиных скоро распадется, так как супруга устала от его бесконечных скандальных «выходок», которые не прекратятся.

— Такие люди не исправляются. Пока у него буду бушевать гормоны, все вокруг продолжит кипеть и искриться в его жизни, — сказала тогда таролог.

Поводом для нового скандала с футболистом стал инцидент, произошедший 20 декабря 2018 года в Петербурге. Поклонники засняли спортсмена, катающегося на лошадях с юной работницей как раз той авиакомпании, с которой когда-то поссорилась его супруга Алиса. При этом за лошадей Аршавин отказался платить.

Как сообщает СтарХит, девушку зовут Карина. Позднее пару видели в Москве, а сама девушка с чужого аккаунта оставляла ему сообщения в социальных сетях, посвящая спортсмену романтические комментарии.

— Мы давно с Андреем развелись, — расставила все точки над «i» Алиса Аршавина на вопрос издания о том, как она относится ко всему происходящему.

Девушка добавила, что жизнь с Андреем она вспоминает как страшный сон и полностью поглощена воспитанием детей.

К слову, жизнь налаживается и у бывшей гражданской супруги Аршавина Юлии Барановской, с которой у него трое детей. Телеведущей приписывают роман с одним из солистов группы «Иванушки International».