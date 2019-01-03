Элджей похвастал новым спорткаром за 10 миллионов рублей

, 4:53 Фото 50

Известный российский рэп-исполнитель порадовал себя дорогим новогодним подарком.

Фото: Instagram @sayonaraboy

Популярный российский хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, сделал себе на Новый год дорогостоящий подарок. На своей страничке в Instagram он опубликовал фото с дорогим автомобилем. Как сообщает StarHit, спорткар от известного немецкого бренда стоит порядка 10 миллионов рублей.

 
 
 
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Публикация от Элджей (@sayonaraboy)

По информации издания, рэпер вполне может позволить себе подобные расходы. В 2018 году занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых артистов России. Портал The Bell подсчитал, что за 12 месяцев Алексей выручил около 53 миллионов рублей.

Подобные заработки позволяют ему не скупиться на подарках. В прошлом году он подарил машину за шесть миллионов своему отцу, а недавно его возлюбленная телеведущая и известная интернет-блогер Настя Ивлеева получила от рэпера часы Rolex.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что рэперу Элджею запретили въезд на Украину из соображений безопасности.

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