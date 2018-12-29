В ЦБ сообщили, когда отменят территориальный коэффициент полиса ОСАГО

Глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков заявил «Российской газете» о намерении регулятора отменить территориальный коэффициент при оформлении полиса ОСАГО к 2020 году.

Он отметил, что в ЦБ уверены, что страховщики должны самостоятельно выбирать тариф в зависимости от места жительства и автовладельца.

— В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое , — сказал Табаков.

По словам представителя регулятора, это позволит нивелировать формальность при расчете полисов ОСАГО.

Табаков добавил, что в Центробанке задумались и об изменении коэффициента мощности. Соответствующие поправки могут быть приняты в 2021 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о новых тарифах ОСАГО, который начнут действовать с 9 января 2019 года.