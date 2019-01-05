«Что я могу сделать?»: Лариса Гузеева о курящей дочери

Лариса Гузеева призналась, что не может запретить своей дочери курить. Поводом для такого откровения стала одна из публикаций телеведущей в Instagram, на которой девушка позирует с зажженной сигаретой.

В сторис на свое странице Лариса выложила видео с каникул в Италии, куда она поехала со своей 18-летней дочерью. В кадре девушка появляется с сигаретой, что немедленно вызвало волну недовольных комментариев. Однако сама Гузеева подчеркнула, что не считает правильным навязывать дочке свое мнение и принимает ее вместе со всеми вредными привычками.

— Ну, а что я могу сделать? Ну, будет прятаться. Мне не нравится, что она курит, — прокомментировала артистка.

Многие подписчики Гузеевой принялись жестоко критиковать ведущую.

— А доча уже при маме не стесняется курить… Резануло.

— Дочь манипулятор. Они сейчас очень борзые, уверенные, что им все всё должны. Они ничего и никому.

— Воспитывать раньше надо было. А сейчас ей на всех вас фиолетово, только денег дайте. Вот в этом ваша ошибка.

— Лариса — хороший провокатор. Выставит в сторис видео, как дочь курит, а потом резко отбривает людей, которым это не по вкусу, — высказались пользователи.

Согласно данным статистики, табак - вторая по значимости причина по смертности в мире. Ежегодно от заболеваний, вызванных употреблением табака, умирает от 3,5 до 5,4 миллионов человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что число курящих в России снизилось.