  • Пятый канал
  • Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых

Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых

, 22:02 256

Как отмечали Рождество Христово в доме Романовых? Каких традиций придерживались? Какие подарки друг другу дарили? Что подавали на стол? Какие мифы и легенды дошли до наших дней?

Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых

1/8

Художник А. Литовченко, «Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский, у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского»

2/8

Художник М.-Ф. Дамам-Демартре, «Катание с гор на Неве»

3/8

Художник А. Левченко, «Утро Нового года»

4/8

Художник Д. Кардовский, «Рождественский бал»

5/8

Фрагмент спектакля «Щелкунчик» в постановке Императорского Мариинского театра, 1892 год

6/8

Семья императора Александра II

7/8

Портрет Марии Федоровны

8/8

Семья императора Николая II

В старинные времена Царь Алексей Михайлович Тишайший, очень верующий человек, рано утром в рождественский сочельник делал «тайный выход» в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавал милостыню тюремным сидельцам, чтобы у всех был праздник.

Традицию украшать дом еловыми ветками на Новый год и Рождество ввел Петр I. А вот обычай празднично наряжать елки привила в императорском доме жена Николая I Александра Федоровна. Будучи немецкой принцессой, она с детства соблюдала эту традицию.

Рождество было главным праздником в России до революции. И в императорском доме у каждого из членов семьи Романовых была своя елка, под которую складывали подарки, и подчас эти подарки были очень неожиданными…

Самый необычный рождественский подарок был преподнесен в императорском доме в 1843 году княжне Александре Николаевне. Под елкой царевна увидела своего жениха в золотых лентах. Он тайно приехал накануне, и родители девушки ото всех это скрыли, желая сделать дочери сюрприз.

Традиции празднования Рождества в Зимнем дворце сложилась во второй половине XVIII века. Сначала всенощная служба в малой дворцовой церкви только для императорской четы и детей. После службы отправлялись в Золотую гостиную. Там, возле елок каждого из членов семьи ожидали подарки.

Александр II любил лично выбирать подарки для каждого члена семьи. Детям обычно дарили игрушки и сладости. Для родителей дети сами приобретали подарки, за свои карманные деньги.

Посылались подарки и многочисленным родственникам в другие страны. К примеру, этот портрет Марии Федоровны был передан императрицей младшей сестре. «Моей любимой Тире в канун Рождества 1905», — гласила дарственная надпись.

С 1904 года зимние праздники отмечали в Александровском дворце Царского села. Рождественские традиции сохранялись при дворе вплоть до 1917 года, когда императорская семья встретила свое последнее Рождество. По решению Временного правительства царская семья была отправлена в Тобольск.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

23:08
На Эльбрусе найдены потерявшиеся ранее туристы
22:50
Путин присутствует на Рождественской службе в Казанском соборе Петербурга — Live
22:37
«Рокки вернулся?»: Сильвестр Сталлоне боксирует с Де Ниро — видео
22:19
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
22:02
Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых
21:57
Видео: десантный корабль ВВС США Fort McHenry вошел в Черное море
21:28
Группа лыжников сбилась с пути на склоне Эльбруса
21:01
Израильские вертолеты нанесли удар по военным позициям ХАМАС
20:38
В Петербурге перед Рождеством МЧС проверило более 120 храмов, где пройдут службы
20:21
«Что я могу сделать?»: Лариса Гузеева о курящей дочери
20:00
Видео: в Крыму прошли испытания морского ракетного комплекса «Бал»
19:40
Путин в сочельник навестил детей в одном из хосписов в Петербурге — видео
19:26
Видео: как проводят сочельник российские звезды
19:01
Рождество Христово: История, традиции, колядки, приметы и гадания
18:59
Видео: Томос об автокефалии киевской клике вручили под бандеровское приветствие
18:42
Россияне высмеяли соотечественницу за брак с отрекшимся от престола монархом
18:14
Минфин США заблокировал поставки российских самолетов в Иран
17:56
«Пусть выбросят»: экс-игрок «Зенита» о российской бронзе на чемпионате U20
17:40
Десантный корабль ВМС США Fort McHenry направился в Черное море
17:26
Рождество подарит москвичам ледяные иглы

ВСЕ НОВОСТИ

Фото

Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых

Как создаются украшения — фоторепортаж из ювелирной мастерской в Петербурге
28.12.2018

Китай в лицах — один день из жизни туристки с фотоаппаратом
28.12.2018

Как живут обычные китайцы — фотопутешествие по Поднебесной
28.12.2018

Горные озера, ледяные ручьи, опасные спуски — фотопутешествие по Хибинам
27.12.2018

В песке, на воде и под пальмами — как отмечают Новый год в Крыму

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама