Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых

В старинные времена Царь Алексей Михайлович Тишайший, очень верующий человек, рано утром в рождественский сочельник делал «тайный выход» в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавал милостыню тюремным сидельцам, чтобы у всех был праздник.

Традицию украшать дом еловыми ветками на Новый год и Рождество ввел Петр I. А вот обычай празднично наряжать елки привила в императорском доме жена Николая I Александра Федоровна. Будучи немецкой принцессой, она с детства соблюдала эту традицию.

Рождество было главным праздником в России до революции. И в императорском доме у каждого из членов семьи Романовых была своя елка, под которую складывали подарки, и подчас эти подарки были очень неожиданными…

Самый необычный рождественский подарок был преподнесен в императорском доме в 1843 году княжне Александре Николаевне. Под елкой царевна увидела своего жениха в золотых лентах. Он тайно приехал накануне, и родители девушки ото всех это скрыли, желая сделать дочери сюрприз.

Традиции празднования Рождества в Зимнем дворце сложилась во второй половине XVIII века. Сначала всенощная служба в малой дворцовой церкви только для императорской четы и детей. После службы отправлялись в Золотую гостиную. Там, возле елок каждого из членов семьи ожидали подарки.

Александр II любил лично выбирать подарки для каждого члена семьи. Детям обычно дарили игрушки и сладости. Для родителей дети сами приобретали подарки, за свои карманные деньги.

Посылались подарки и многочисленным родственникам в другие страны. К примеру, этот портрет Марии Федоровны был передан императрицей младшей сестре. «Моей любимой Тире в канун Рождества 1905», — гласила дарственная надпись.