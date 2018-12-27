Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых
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Как отмечали Рождество Христово в доме Романовых? Каких традиций придерживались? Какие подарки друг другу дарили? Что подавали на стол? Какие мифы и легенды дошли до наших дней?
Рождество по-императорски: Как отмечали главный праздник года в доме Романовых
Художник А. Литовченко, «Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский, у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского»
Художник М.-Ф. Дамам-Демартре, «Катание с гор на Неве»
Художник А. Левченко, «Утро Нового года»
Художник Д. Кардовский, «Рождественский бал»
Фрагмент спектакля «Щелкунчик» в постановке Императорского Мариинского театра, 1892 год
Семья императора Александра II
Портрет Марии Федоровны
Семья императора Николая II
В старинные времена Царь Алексей Михайлович Тишайший, очень верующий человек, рано утром в рождественский сочельник делал «тайный выход» в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавал милостыню тюремным сидельцам, чтобы у всех был праздник.
Традицию украшать дом еловыми ветками на Новый год и Рождество ввел Петр I. А вот обычай празднично наряжать елки привила в императорском доме жена Николая I Александра Федоровна. Будучи немецкой принцессой, она с детства соблюдала эту традицию.
Рождество было главным праздником в России до революции. И в императорском доме у каждого из членов семьи Романовых была своя елка, под которую складывали подарки, и подчас эти подарки были очень неожиданными…
Самый необычный рождественский подарок был преподнесен в императорском доме в 1843 году княжне Александре Николаевне. Под елкой царевна увидела своего жениха в золотых лентах. Он тайно приехал накануне, и родители девушки ото всех это скрыли, желая сделать дочери сюрприз.
Традиции празднования Рождества в Зимнем дворце сложилась во второй половине XVIII века. Сначала всенощная служба в малой дворцовой церкви только для императорской четы и детей. После службы отправлялись в Золотую гостиную. Там, возле елок каждого из членов семьи ожидали подарки.
Александр II любил лично выбирать подарки для каждого члена семьи. Детям обычно дарили игрушки и сладости. Для родителей дети сами приобретали подарки, за свои карманные деньги.
Посылались подарки и многочисленным родственникам в другие страны. К примеру, этот портрет Марии Федоровны был передан императрицей младшей сестре. «Моей любимой Тире в канун Рождества 1905», — гласила дарственная надпись.
С 1904 года зимние праздники отмечали в Александровском дворце Царского села. Рождественские традиции сохранялись при дворе вплоть до 1917 года, когда императорская семья встретила свое последнее Рождество. По решению Временного правительства царская семья была отправлена в Тобольск.
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