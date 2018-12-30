Сканадал вокруг экс-возлюбленной актера Александра Головина набирает обороты. После того как Настасья Самбурская опубликовала гневный пост в Instagram о неблагодарной гримерше Светлане Белогуровой, которую актриса приютила с ребенком в своей квартире, в адрес Самбурской и ее подруги Натальи Рудовой уже высказывалась адвокат девушки Екатерина Гордон. Теперь подала голос и сама героиня громкой истории.

В интервью изданию «СтарХит» Белогурова осудила актрису за ее нападки в социальной сети и дала оценку поведения знаменитости.

— Эта Самбурская вообще без сердца. Кто ей дал право опубликовывать фото моего ребенка без моего ведома? — заявила гример.

Ранее Пятый канал сообщал, что актриса Настасья Самбурская впала в ярость из-за того, что бывшая возлюбленная Александра Головина предала огласке историю с рождением ребенка от актера после романа, случившегося во время съемок «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» в 2017 году.