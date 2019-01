Организаторы молодежного ЧМ по хоккею удалили скандальный ролик без флага России

Организаторы молодежного Чемпионата мира по хоккею после разразившегося скандала с вокруг российского триколора поспешили исправить оплошность и удалили опубликованный в Twitter ролик. На его месте появился новый — вообще без флагов — только с логотипом турнира.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/3mGi4JjLib