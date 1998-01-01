Организаторы молодежного ЧМ по хоккею удалили скандальный ролик без флага России

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Видео, в котором пиар-служба турнира благодарила болельщиков за поддержку, заменили на новое — вообще без флагов.

Фото: Известия/ Зураб Давахадзе

Организаторы молодежного Чемпионата мира по хоккею после разразившегося скандала с вокруг российского триколора поспешили исправить оплошность и удалили опубликованный в Twitter ролик. На его месте появился новый — вообще без флагов — только с логотипом турнира.

Как ранее сообщал Пятый канал, в воскресенье, 6 января, организаторы чемпионата опубликовали обращение, в котором благодарили болельщиков всего мира за поддержку. На видео демонстрировались флаги всех стран-участниц соревнования кроме России, что вызвало бурную критику в сети.

Между тем молодежная хоккейная сборная РФ завоевала бронзовые медали Чемпионата мира, проходившего с 26 декабря по 5 января в канадском Ванкувере. Кроме того, российские нападающий, защитник и вратарь были признаны лучшими по итогам турнира. Первое место заняла молодежная сборная Финляндии.

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