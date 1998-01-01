Видео: Обнаженная экс-солистка SEREBRO спела песню группы «Мы»

, 20:41 Видео 378

Полина Фаворская выложила в Instagram видео, где с томным видом подпевает популярной группе, изучая свое отражение в зеркале.

Фото, видео: Instagram @favlav

Бывшая участница группу SEREBRO Полина Фаворская выложила в Instagram видео, на котором в неглиже, держа в руках телефон, с томным видом подпевает популярной группе «Мы». Обнаженный силуэт девушки отражается в зеркале.

Поклонники стали тут же забрасывать Полину восторженным комментариями.

— Сказать, что я обворожен — это значит, ничего не сказать.

— Чистый секс.

— Как всегда великолепна, — написали поклонники.

Полина Фаворская до того, как попасть в группу SEREBRO, принимала участие в реалити-шоу «Каникулы в Мексике» и встречалась с одним из самых ярких персонажей проекта Велом Никольским. Из SEREBRO девушка ушла после поездки в Камбоджу, где по словам Полины, у нее произошла переоценка ценностей.

— Я хочу познать себя. Познать свое тело и разум. Научиться слышать свое сердце всегда! Потому что сердце — единственный верный путеводитель, когда ты умеешь им пользоваться! Хочу пройти различные практики! Хочу в Индию, Тибет, Перу! Но в группе этого сделать нереально! Да. Я ухожу. Как бы это больно не звучало. Но вы, пожалуйста, поддержите меня. Вы не представляете, как трудно дается такое решение. Музыка — моя жизнь, — заявила тогда девушка. Ее слова цитирует «СтарХит».

Ранее Пятый канал рассказывал об опасном видео, которое опубликовала Ольга Серябкина.

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