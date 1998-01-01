Видео: Обнаженная экс-солистка SEREBRO спела песню группы «Мы»

Бывшая участница группу SEREBRO Полина Фаворская выложила в Instagram видео, на котором в неглиже, держа в руках телефон, с томным видом подпевает популярной группе «Мы». Обнаженный силуэт девушки отражается в зеркале.
Поклонники стали тут же забрасывать Полину восторженным комментариями.
— Сказать, что я обворожен — это значит, ничего не сказать.
— Чистый секс.
— Как всегда великолепна, — написали поклонники.
Полина Фаворская до того, как попасть в группу SEREBRO, принимала участие в реалити-шоу «Каникулы в Мексике» и встречалась с одним из самых ярких персонажей проекта Велом Никольским. Из SEREBRO девушка ушла после поездки в Камбоджу, где по словам Полины, у нее произошла переоценка ценностей.
Ранее Пятый канал рассказывал об опасном видео, которое опубликовала Ольга Серябкина.