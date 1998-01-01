Астролог рассказал, стоит ли россиянам ждать «багряной Луны»

Жители России скорее всего не смогут наблюдать редкое астрономическое явление в начале 2019 года — «багряную Луну», сообщает телеканал «360» со ссылкой на астролога Леонида Барунишвили.

По словам специалиста, красное лунное затмение увидят в Америке, Африке и Западной Европе. Это значит, что россиянам скорее всего это небесное шоу будет недоступно. Барунишвили немного утешил — в июле в России можно будет увидеть не менее редкое явление — кольца Сатурна, а может быть и его крупнейший спутник — Титан.

Ранее московские власти сообщали, что «кровавую» Луну все же можно будет увидеть ранним утром 21 января — якобы затмение начнется в 06:34 и завершится в 09:51.

Цвет «багряной Луны» связан с рассеиванием солнечного света в атмосфере Земли, когда спутник погружается в тень от нашей планеты.

Ранее Пятый канал публиковал первые снимки обратной стороны Луны.