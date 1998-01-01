«Когда увидел его — выдохнул» — сотрудник МЧС о спасении младенца в Магнитогорске

, 12:42 Интервью 220

Спасатель Петр Гриценко рассказал о том, как доставал маленького Ваню из развалин разрушенного дома.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Алексей Филиппов

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 67

Петр Гриценко рассказал журналистам, как происходила операция по спасения 10-месячного Вани из-под развалин дома в Магнитогорске. По его словам, когда он отыскал ребенка под руинами, то успокоился сам, а мужественный мальчик перестал плакать.

— Когда я, увидел его (Ваню — прим.ред.), то выдохнул, что наконец его нашел. Сам Ваня, когда установили визуальный контакт, перестал плакать, успокоился и даже обмяк — расслабился, — рассказывает Гриценко.

Сотрудник МЧС также пояснил, что на сантименты и раздумия в экстренных случаях времени нет.

— Раздумий, каких-то заглядываний в глаза, установлений контактов, — этого не было. Я проверил его руки и ноги, убедился, что они не зажаты, увидел, что ножка сломана. Затем наиболее безопасным образом поместил его на руки, выбрался из завала, — объяснил спасатель.

Напоследок спасатель пожелал маленькому Ване здоровья и отметил, что мальчик крайне стойко вынес тяжелое испытание.

— Стойкости духа Ванечки могут позавидовать даже самые сильные мужчины, смелые, в такой мороз продержаться и вовремя подать о себе знать, кричать столько, чтобы тебя нашли, это надо иметь внутренний серьезный стержень, — сказал Гриценко.

10-месячный Ваня оказался под развалинами дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске, после того как в здании прогремел взрыв бытового газа. Несчастье случилось в канун Нового года, 31 декабря. Пятый канал публиковал видео этой спасательной операции.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 67
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