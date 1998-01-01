На Камчатке ожидают мощное извержение вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке может начать извержение в любой момент. По словам вулканологов, признаки активности появились после землетрясения в конце декабре прошлого года, а теперь практически ежедневно происходит выброс пепла и сход раскаленной лавины.

Подобная ситуация наблюдалась перед извержением Шивелуча в 2010 году. По информации ТАСС, вероятность повторения ЧС очень велика.

— Даже небольшие выбросы сопровождаются раскаленными потоками вулканической смеси, от которых невозможно убежать. Иногда скорость доходит до 200 километров в час, — напоминают об опасности специалисты.

Ранее Пятый канал сообщал, что вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла.