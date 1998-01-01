Мировой престиж российской науки хотят повышать в центрах международных обменов

В Кремле обсудили вопрос повышения мирового престижа российской науки. Владимир Путин, в частности, поддержал идею главы РАН Александра Сергеева о создании так называемых центров международных академических обменов.

— Такая есть сейчас достаточно новая форма в науке, когда собираются на неделю, на две недели самые сильные люди из всех стран. Они анализируют тренды, анализируют результат и намечают пути. Те страны, которые очень активно участвуют в организации этой деятельности, привлечении на свои территории таких мозговых штурмов, автоматически оказываются в центре внимания науки в соответствующей области, — рассказал руководитель Российской академии наук Александр Сергеев.

— Сотрудничать нужно со всеми, кто хочет работать с нами, — отметил президент России Владимир Путин

Глава РАН также обратил внимание президента на дефицит кадров в отечественной науке. Процент молодых исследователей за последние годы вырос, но недостаточно. Академия сейчас активно занимается просветительской работой в школах и вузах.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России около 300 призывников отправились служить в научные роты.