В Якутии из-за морозов экстренные службы работают в усиленном режиме

Якутию сковали пятидесятиградусные морозы. В школах отменены занятия. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Особое внимание спасатели уделяют автозимникам. Путь между населенными пунктами сейчас — настоящее экстремальное путешествие. Там еще холоднее. Машина в любой момент может просто заглохнуть в тайге. Это понимают дальнобойщики. Фуры встали на временную стоянку.

Впрочем, лютые морозы не пугают людей — якутские дети резвятся на улице, а путешественники заказывают туры в регион. С приходом холодов количество желающих отдохнуть в условиях мерзлоты увеличилось в разы. Особый спрос на экстремальные поездки в Оймякон, где температура может понижаться до минус 60 градусов. На полюс холода приезжают и гости и из других стран, в числе которых Колумбия, Китай и Чехия.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Якутии станет теплее, уже к выходным столбики термометра остановятся на отметке минус 28 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал, что аномальные морозы накрыли Поволжье и центр России.