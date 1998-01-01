В Якутии из-за морозов экстренные службы работают в усиленном режиме

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Критические минусовые температуры не пугают только детей и туристов-экстремалов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3491

Якутию сковали пятидесятиградусные морозы. В школах отменены занятия. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Особое внимание спасатели уделяют автозимникам. Путь между населенными пунктами сейчас — настоящее экстремальное путешествие. Там еще холоднее. Машина в любой момент может просто заглохнуть в тайге. Это понимают дальнобойщики. Фуры встали на временную стоянку.

Впрочем, лютые морозы не пугают людей — якутские дети резвятся на улице, а путешественники заказывают туры в регион. С приходом холодов количество желающих отдохнуть в условиях мерзлоты увеличилось в разы. Особый спрос на экстремальные поездки в Оймякон, где температура может понижаться до минус 60 градусов. На полюс холода приезжают и гости и из других стран, в числе которых Колумбия, Китай и Чехия.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Якутии станет теплее, уже к выходным столбики термометра остановятся на отметке минус 28 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал, что аномальные морозы накрыли Поволжье и центр России. 

Тема:
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