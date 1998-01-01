Погода удивляет: Аномальные морозы в Поволжье и небывалый снегопад в Крыму

, 15:28 Репортаж 50

В Самаре, Ульяновске и Оренбурге стоят рекордные холода — до минус 30, а снежные пейзажи Крыма мало чем отличаются от северных.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3485

Аномальные морозы накрыли Поволжье и центр России. В Самаре, Ульяновске и Оренбурге — рекордные холода, температура там достигает минус 30 градусов, почти на 10 градусов ниже нормы. Военные развернули в этих регионах более 100 дополнительных пунктов обогрева. Врасплох застали морозы и автомобилистов. Осложняет ситуацию на дорогах сильная метель, видимость практически нулевая.

Впрочем, самые суровые морозы сейчас в Бурятии. С начала года из-за морозов там погибли 13 человек. А в Якутии столбики термометров уже опустились до минус 45 градусов. И будет еще холодать, в пятницу синоптики прогнозируют в регионе 50-градусные морозы. Во всех школах уже отменены занятия, из-за непогоды каникулы могут продлиться у детей до конца недели.

Удар стихии пришелся и по югу России. Снежные пейзажи Крыма сейчас мало чем отличаются от большей части страны. Полуостров заметает, машины с трудом передвигаются по городским улицам, быстрее получается на лыжах или сноуборде.

Такого снегопада крымчане не видели уже несколько лет. Сугробы, обычно исчезающие сразу после появления, в этот раз задержались на улицах городов. В праздничные дни в некоторых местах снег покрыл землю 30-сантиметровым слоем. Этот сюрприз погоды называют не иначе, как маленьким праздничным чудом. Самое популярное развлечение — игра в снежки и селфи на фоне сугробов. Многие впервые за долгие годы достали из кладовок санки и расчехлили сноуборды.

— Для крымчан, действительно, подарок. Такая возможность покататься. Очень много людей, все катаются на чем угодно: на санках, на колесах, на лыжах, вот, пробуют. Может, крымчане научатся нормально кататься… — говорит жительница Симферополя Анна Котова.

Впрочем, далеко не для всех такая погода в радость. Из-за повышенной лавинной опасности закрыта дорога на гору Ай-Петри. Накануне на плато в снежном плену оказались 300 человек. С вершины самой популярной у крымских экстремалов горы сошли сразу несколько лавин. Дороги оказались заблокированы, людям пришлось бросать свои автомобили и искать убежища в ближайшем кафе. Более 12 часов сотрудники МЧС вызволяли людей из снежного плена.

— На Крымском полуострове довольно редко выпадает такое количество осадков за такой короткий промежуток времени. И большая редкость для региона, что сходят такие снежные массы, которые мешают отдыху граждан Крыма, — рассказал Пятому каналу представитель ГУ МЧС России по Республики Крым Антон Охременко.

Из-за аномальной погоды сразу 17 населенных пунктов остались без света. Сильный ветер повалил деревья. Результатом обледенения дорог стали многочисленные аварии. И не везде коммунальщики успели своевременно исправить ситуацию.

— Вообще было не убрано, машины стояли. Сейчас более или менее ничего, но двигаться очень тяжело в любом случае. Но благодаря этому по крайне мере хоть скорость снижена. Ну, и светофоры у пешеходов отключены — моргает 200 секунд постоянно. Людям перейти дорогу просто невозможно, — жалуется водитель Николай Черняев.

Впрочем, самые изобретательные отыскали плюсы даже в такой обстановке. Социальные сети переполнены постами о Снежном Королевстве. Любоваться настоящей зимой крымчане смогут еще неделю. Потом холодный циклон сменит южный — синоптики обещают плюсовую температуру. Тогда найти снег можно будет только на горе Ай-Петри — там он пролежит еще несколько месяцев.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с заснеженной горы Ай-Петри, где в сугробах оказались несколько сотен машин.

Тема:
Погода 3485
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