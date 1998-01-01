На Камчатке ждут шторм с десятиметровыми волнами

Камчатское управление МЧС объявило предупреждение о шторме с волнами высотой до 10 метров, пишет РИА Новости.

Разгул стихии ожидается с 11-го по 13 января в северо-западной части Тихого океана и на юге Берингова моря. Спасатели оповещают экипажи судов низкого класса принять меры предосторожности и укрыться в бухтах и других безопасных местах на время непогоды. В штормовых районах высота волн может достигать от восьми до десяти метров. В МЧС также разослали сообщения руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах. Им рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее Пятый канал рассказывал об аномальных морозах в Поволжье и небывалом снегопаде в Крыму. Жертвами снежного апокалипсиса в Европе 12 туристов.