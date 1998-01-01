Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом

«Жить нельзя переезжать» — где именно поставить запятую, сейчас решают местные власти, эксперты и пострадавшие во время взрыва в Магнитогорске. Специалисты признали трещины некритичными, а многоэтажку пригодной для дальнейшего проживания.

Но жильцы с такими выводами экспертов категорически не согласны, они боятся возвращаться в свои квартиры и даже сделали мэру предложение — собирать вещи и переезжать в их дом. Алексей Полторанин узнал, готов ли глава Магнитогорска принять приглашение.

Место трагедии до сих пор обнесено забором. С минуты на минуту здесь начнет работать тяжелая техника — растаскивать то, что осталось от двух разрушенных взрывом подъездов. Квартиры в соседнем подъезде пока пустуют, но люди сюда вернутся и продолжат жизнь, которая уже не будет похожа на предыдущую. Обитатели других подъездов, вдали от эпицентра, уже ощутили последствия взрыва.

Люди попросту боятся заходить в свои квартиры. Например, у семьи Евсеевых после происшествия начал проседать балкон.

— Мы стараемся не выходить сюда (на балкон — Прим. ред.). Просто пугаемся от каждого шороха теперь, — рассказывает жительница Магнитогорска Ольга Евсеева.

Каждого шороха боится и Ольга Бородина. Она показала журналистам трещины на стенах третьего подъезда, которые растянулись от крыши до фундамента.

— Не было трещин. По углам они пошли, по 10-й, по всем этажам прошли, — объясняет она.

Возмущенные жильцы хотят лишь одного — переселиться в нормальные квартиры. Но предоставлять другое жилье или хотя бы выплачивать компенсации тем, чьи квартиры уцелели, власти города не собираются, ведь по результатам экспертизы дом признан пригодным для проживания. Однако выводы местных экспертов вызывают у жильцов дома сомнения. После трагедии полуразрушенную многоэтажку как-то быстро обследовали — заключение выдали спустя всего сутки.

— Было дано предварительное заключение о том, что конструкции этого здания находятся в нормативных показателях, — рассказывает Юрий Тверской, генеральный директор ОАО «Магнитогорский гипромез».

Уже и в Госдуме засомневались и предлагают привлечь сторонние организации, которые бы еще раз все проверили.

— Не прошло двух недель и у нас появились какие-то экспертизы о том, что якобы дом не аварийный и можно проживать. Но мы-то знаем, как проходят экспертизы: проходят месяцы, другие, нужно одно, второе, третье измерять. Здесь у нас в течение выходных появляются эти экспертизы, — сомневается председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, Павел Крашенинников.

Но мэр уверяет — дом в порядке, хотя он сам там жить не хотел бы.

— Есть официальное заключение, которое на сегодня указывает на то, что данные трещины не повлияли на несущую способность зданий и сооружений, — заявил глава администрации Магнитогорска, Сергей Бердников.

Затем мэр ответил на вопросы журналиста.

— Мы обошли несколько подъездов, мы обошли людей. Предлагают вам туда поселиться.

— Почему мне?

— Чтобы вы почувствовали, каково жить в квартире с трещинами. Это не я говорю, это говорят люди.

— Я не могу принять решение. Понимаете? Я не Бог. Я бы хотел, я бы всех жителей расселил и расселил так, чтобы они всю жизнь были счастливы, — сказал Бердников в диалоге с корреспондентом.

Владельцы квартир возмущены — после такого происшествия их жилье, пускай оно и в центре города, ни сдать в аренду, ни продать. Квартиры фактически обесценились — кто вообще захочет жить в полуразрушенном доме? А ведь кто-то эти квартиры взял в ипотеку.

— Кто захочет купить в ближайшее время квартиры в этом доме, в оставшихся подъездах, соответственно? Ну, может через какое-то время, неизвестно через какое. Когда все забудется, может кто-то и купит. В ближайшее время точно нет, — уверяет риелтор Нина Баранова.

Не экономить на людях от местных властей потребовал сам президент, когда приезжал в Магнитогорск 31 декабря. Но региональные чиновники не только отказываются расселять дом, даже выплаты пытаются зажать. Пенсионерке Лидии Волченко, родной сестре погибшей Марии Лепковой, не стали выплачивать миллион рублей. Компенсации якобы положены самым близким: детям и мужьям. Лидия была вообще единственным родственником погибшей.

— Ну конечно мы две родные сестры. Что, так сложно доказать? — сказала Лидия Волченко.

Между тем объем региональных выплат семьям пострадавших вырос с 65 до 93 миллионов рублей. Вот только до кого дойдут эти деньги при такой экономии — большой вопрос.

Ранее Пятый канал публиковал рассказ сотрудника МЧС, который спас младенца из-под завалов магнитогорского дома.