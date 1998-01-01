В российских магазинах появились «коварные» упаковки по девять яиц

, 4:47 Фото 55

Пользователи соцсетей возмущены уловкой маркетологов, которые пользуются невнимательностью людей.

Фото: www.globallookpress.com

 Куриные яйца в России стали продавать девятками после подорожания в декабре прошлого года. В новой упаковке яйца расположены в три ряда по три штуки. Снимок из магазина появился на сайте Pikabu 9 января и вызвал бурю негодования в комментариях. Больше 1,5 тысячи пользователей принялись обсуждать уловки маркетологов и делиться своими наблюдениями из торговых сетей.

По информации «Российской газеты», стоимость яиц подскочила в середине декабря 2018 года, когда россияне массово закупали продукты в преддверии новогодних праздников. Однако окончание каникул не привело к снижению цен.

Ранее Пятый канал рассказывал, про обязательную маркировку товаров, которая начнется с марта 2019 года.

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