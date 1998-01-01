Власти Украины «не заметили» трагедии в Магнитогорске

Руководство РФ не получало официальных соболезнований от Украины после трагедии в Магнитогорске, которая произошла 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает информационное агентство «Українські Новини» со ссылкой на украинский МИД.

В ответе на запрос журналистов говорится, о том государственные органы Украины не направляли правительству России, либо другим официальным и региональным госструктурам официальные соболезнования в связи с гибелью 39 человек в Челябинской области.

ukranews.com

При этом ведомство предоставило копию последнего официального соболезнования, направленного 31 октября в адрес президента Индонезия. В тот день произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории этой страны. При падении самолета авиакомпании «Lion Air» погибли 189 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что в день траура слова сочувствия и сопереживания российскому народу направили властиМолдавии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Литвы.