Власти Украины «не заметили» трагедии в Магнитогорске

, 7:51 19

Киев не направлял России соболезнования в связи с гибелью 39 человек под завалами жилого дома.

Фото: © РИА Новости / Илья Московец

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 73

Руководство РФ не получало официальных соболезнований от Украины после трагедии в Магнитогорске, которая произошла 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает информационное агентство «Українські Новини» со ссылкой на украинский МИД.

В ответе на запрос журналистов говорится, о том государственные органы Украины не направляли правительству России, либо другим официальным и региональным госструктурам официальные соболезнования в связи с гибелью 39 человек в Челябинской области.

ukranews.com

При этом ведомство предоставило копию последнего официального соболезнования, направленного 31 октября в адрес президента Индонезия. В тот день произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории этой страны. При падении самолета авиакомпании «Lion Air» погибли 189 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что в день траура слова сочувствия и сопереживания российскому народу направили властиМолдавии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Литвы.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 73
10 янв
Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом
9 янв
Хоккеист Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших в Магнитогорске
9 янв
«Спасибо» — мать Вани Фокина поблагодарила всех за поддержку их семьи
9 янв
Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца
8 янв
«Когда увидел его — выдохнул» — сотрудник МЧС о спасении младенца в Магнитогорске
8 янв
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
8 янв
Видео: Панихида по погибшим при обрушении дома прошла в Магнитогорске
7 янв
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
6 янв
Увеличен объем выплат от региона для пострадавших в Магнитогорске
5 янв
Найденный под завалами в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

8:01
«Закон на моей стороне»: Трамп заявил о своем праве на введение режима ЧС
7:51
Власти Украины «не заметили» трагедии в Магнитогорске
7:40
В Сирии запустили завод по производству электрического кабеля
7:30
В соцсетях раскритиковали актера из «Уральских пельменей» за высокомерие
7:21
Меган Маркл на один день стала стилистом — видео
7:15
На Старый Свет обрушилась непогода — видео
7:10
Коллеги по съемочной площадке рассказали о последних днях Любови Полищук
7:01
8 вопросов группе СБПЧ — про новый проект, «Голубой Ургант» и корпоративы
7:01
11 января — День «Спасибо»
6:59
Ушла из жизни звезда фильма «Последнее искушение Христа»
6:49
Эпидемия на круизном лайнере в Карибском море — видео
6:35
В США признали обладание Россией оружия с эффектом «четвертого измерения»
6:20
Видео: ДТП под Сыктывкаром — пострадали 22 человека
6:12
«Дакар-2019» четвертый этап — экипаж Каргинова снова пришел первым
6:01
Бизнес на здоровье: Что за лекарства продают в интернете
5:52
Российским военным хотят разрешить сбивать пассажирские самолеты
5:40
На военно-морском параде в Петербурге покажут новые образцы техники
5:28
Предприимчивые россияне массово сдают наряды после корпоративов в магазины
5:15
Смотри, что ешь! На молочной продукции появится запись о растительных жирах
5:01
Видео: Летчики выполнили ночную воздушную дозаправку МиГ-31

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

10 января

Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама