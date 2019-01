Главы иностранных государств выразили свои соболезнования народу России

День траура в Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске начался 2 января ровно в полночь. Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших во время обрушения одного из подъездов жилого дома по адресу пр. Карла Маркса 164, выразили главы иностранных государств.

Слова сочувствия и сопереживания всему российскому народу направили глава Молдавии Игорь Дадон, руководитель Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Руководители российских регионов также выразили слова поддержки жителям Челябинской области. Так, 31 декабря глава Санкт-Петербурга Александр Беглов от лица жителей Северной столицы высказал свою скорбь в связи с произошедшим.

— Петербуржцы всем сердцем остаются с теми, кого затронула чудовищная трагедия, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Также в день трагедии свои соболезнование семьям погибшим и надежду на скорейшее выздоровление пострадавших выразили и власти Литвы.

Many people affected by the tragic explosion in the block of flats in #Magnitogorsk, #Russia, this morning. Our deepest condolences to the loved ones of the victims. We hope that the injured will recover quickly. @LTembassyRU https://t.co/D10WDkJvRX