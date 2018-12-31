Главы иностранных государств выразили свои соболезнования народу России

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В день траура, объявленного в Челябинской области, в связи с обрушением подъезда в жилом доме в Магнитогорске, соболезнования всему российскому народу выразили главы иностранных государств.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 44

День траура в Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске начался 2 января ровно в полночь. Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших во время обрушения одного из подъездов жилого дома по адресу пр. Карла Маркса 164, выразили главы иностранных государств.

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Слова сочувствия и сопереживания всему российскому народу направили глава Молдавии Игорь Дадон, руководитель Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Руководители российских регионов также выразили слова поддержки жителям Челябинской области. Так, 31 декабря глава Санкт-Петербурга Александр Беглов от лица жителей Северной столицы высказал свою скорбь в связи с произошедшим.

— Петербуржцы всем сердцем остаются с теми, кого затронула чудовищная трагедия, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Также в день трагедии свои соболезнование семьям погибшим и надежду на скорейшее выздоровление пострадавших выразили и власти Литвы.

В день траура в регионе отменены праздничные и развлекательные мероприятия, изменена программа вещания местных телеканалов и радиостанций. В городе проходят траурные мероприятия — священники русской православной церкви отслужили литургию, сообщает ресурс telefakt.ru.

Пятый канал

Один из подъездов многоэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушился рано утром последнего дня 2018 года — 31 декабря. По имеющейся информации, обрушению предшествовал мощный взрыв, предположительно, бытового газа.

На месте трагедии в тот же день прибыл Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. На данный момент известно о 19 погибших, среди которых двое детей. Еще шесть спасено — 11-месячный Иван Фокин находится в столичной больнице травматологии имени Рошаля. Остальные пять человек, включая 13-летнего подростка, в больницах Магнитогорска. Невыясненной остается судьба не менее 22 человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Владимир Путин навестил госпитализированного подростка, которого спасатели спасли из-под обрушившихся перекрытий, а после передал ему новогодний подарок.

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