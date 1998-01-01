Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал информацию о том, что на Украине серьезно сократились пенсии и прожиточный минимум. Парламентарий объяснил RT, что Евромайдан нанес украинской экономике серьезнейший урон.
Также парламентарий пояснил, что информация о сокращении пенсий и прожиточного минимума украинцев почти вдвое — «абсолютно объективна». Сведения, о которых идет речь, предоставил член украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», Виктор Медведчук. По его словам, за пять лет с момента Евромайдана пенсия и прожиточный минимум сократились в 2,2 раза, тарифы на газ выросли, а средний доход поднялся за счет повышения зарплат чиновников.
Ранее Пятый канал рассказывал, что власти Украины «не заметили» трагедии в Магнитогорске.