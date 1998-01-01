«Площадка останется» — автоэксперт о новом проекте экзамена на права

, 13:53 Мнение экспертов 41

Опытный инструктор заявил, что попытки изменить порядок водительского экзамена напоминают ему «имитацию боевой деятельности».

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Павел Лисицын

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал Пятому каналу новый порядок практического экзамена на получение водительского удостоверения.

По его информации, «площадка» не будет полностью исключена из испытаний для водителей — экзаменуемый будет выполнять три фигуры вождения из шести на выбор экзаменатора, а некоторые элементы автодрома будут выполнять в городе. Эксперт добавил, что пока сложно говорить, как это будет организовано.

Любой вариант упрощения экзамена не способствует повышению безопасности дорожного движения и не способствует реализации задач, которые поставлены в Стратегии безопасности дорожного движения премьер-министра, — отметил Попов.

Эксперт добавил, что попытки изменить порядок водительского экзамена напоминают ему «имитацию боевой деятельности».

Ранее на Федеральном портале проектов нормативных актов появилась доработанная версия нового практического экзамена на получение водительских прав. В документе говорится, что привычного разделения на «город» и «площадку» больше не будет, в экзамен будут включены новые элементы — обгон, переезд железной дороги и перестроение на многополосной дороге (последние два -опционально). Из документа убрали пункт о праве инструктора автошколы присутствовать в автомобиле во время практического экзамена.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе наказывать автошколы за выпуск неподготовленных водителей.

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