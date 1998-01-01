Продавец одного из петербургских магазинов, который посетил Григорий Перельман, рассказала корреспонденту Пятого канала, что покупал гениальный математик. Она точно вспомнила молоко и половинку буханки хлеба, остальные покупки продавец не запомнила.

— Много что-то было у него, очень много. Но я не помню, что, — пояснила женщина.

По ее словам, Перельман заходил к ним около десяти утра 12 января.

Ранее корреспондент Пятого канала взял небольшой комментарий у математика, который возвращался из магазина. Перельман не захотел рассказывать о себе и вообще был не очень рад повешенному вниманию. Но, судя по кадрам, с самочувствием у него все в порядке.

Особое внимание к здоровью математика, доказавшего гипотезу Пуанкаре, привлек пост в социальных сетях. Петербуржец рассказал о бедственном положении Перельмана. Ученого видели в магазине в одежде не по погоде и в крайне неопрятном виде.

Ранее Пятому каналу удалось пообщаться с соседкой Перельмана. Она рассказала, что слышала, как математик занимался гимнастикой со своей матерью.