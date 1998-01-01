Минстрой обсудил с подрядчиками раздел пострадавшего дома в Магнитогорске

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев 12 января собрал совещание, на котором обсуждались работы на месте трагедии в Магнитогорске. Как сообщает ТАСС, глава Минстроя поднимал вопросы сроков проведения работ и схем взаимодействия между местными и федеральными властями.
По итогам предыдущих проверок было решено — седьмой и восьмой подъезды пострадавшего от взрыва дома пойдут под снос, а прежде цельный дом превратится в два отдельных здания.
Также глава ведомства добавил, что требует качественного проведения работ.
Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Магнитогорска предлагали мэру переехать в пострадавший от взрыва дом.