Минстрой обсудил с подрядчиками раздел пострадавшего дома в Магнитогорске

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев 12 января собрал совещание, на котором обсуждались работы на месте трагедии в Магнитогорске. Как сообщает ТАСС, глава Минстроя поднимал вопросы сроков проведения работ и схем взаимодействия между местными и федеральными властями.

По итогам предыдущих проверок было решено — седьмой и восьмой подъезды пострадавшего от взрыва дома пойдут под снос, а прежде цельный дом превратится в два отдельных здания.

— Нам бы хотелось понимать, в какие сроки это (демонтаж — прим.ред.) будет происходить, чтобы в дальнейшем провести обследование дома и дать четкое обоснование, насколько несущие конструкции будут готовы выполнять предназначение этого здания как жилого дома, — сказал на совещании Министр.

Также глава ведомства добавил, что требует качественного проведения работ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Магнитогорска предлагали мэру переехать в пострадавший от взрыва дом.