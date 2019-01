Трамп похвалил себя за жесткость с Россией и ожидает потепления

Президент США Дональд Трамп заявил, что стал самым жестким в отношениях с Россией за всю историю. Это американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент, — говорится в сообщении.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!