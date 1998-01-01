Три человека погибли в ДТП в Волгограде

В субботу, 12 января, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, отечественная Lada Granta врезалась в «Газель» на перекрестке улиц Шерухина и Дегтярева. В результате аварии три человека погибли. Еще двоих участников ДТП с места происшествия увезли в больницу.

Для выяснения причин произошедшего начата доследственная проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Ранее Пятый канал сообщил о ДТП в Павловском районе Краснодарского края, где в результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб и пятеро, включая ребенка пострадали. Двое, в том числе ребенок, находятся в больнице в тяжелом состоянии.